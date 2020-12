Gp Abu Dhabi: Verstappen in pole, nono Leclerc (Di sabato 12 dicembre 2020) Grandissima impresa di Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 che conquista la terza pole position in carriera, prima della stagione. L`olandese della Red Bull si è reso protagonista di una prestazione straordinaria, battendo entrambe le Mercedes sul giro secco ed interrompendo la striscia positiva in qualifica della casa di Stoccarda sul tracciato di Yas Marina (cominciata nel 2014). Seconda piazza per il finlandese Valtteri Bottas, 3° il sette volte iridato Lewis Hamilton al rientro in gara dopo lo stop per il Covid. Da segnalare un Lando Norris 4° in grande spolvero con la McLaren, mentre la Ferrari si deve accontentare del 9° posto di Charles Leclerc (partirà 12° dopo la penalità di Sakhir) e del 13° di Sebastian Vettel.VETTELSale a quota 13 il numero di mancate qualificazioni consecutive ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 12 dicembre 2020) Grandissima impresa di Maxnelle qualifiche del Gran Premio di Abu2020 che conquista la terzaposition in carriera, prima della stagione. L`olandese della Red Bull si è reso protagonista di una prestazione straordinaria, battendo entrambe le Mercedes sul giro secco ed interrompendo la striscia positiva in qualifica della casa di Stoccarda sul tracciato di Yas Marina (cominciata nel 2014). Seconda piazza per il finlandese Valtteri Bottas, 3° il sette volte iridato Lewis Hamilton al rientro in gara dopo lo stop per il Covid. Da segnalare un Lando Norris 4° in grande spolvero con la McLaren, mentre la Ferrari si deve accontentare del 9° posto di Charles(partirà 12° dopo la penalità di Sakhir) e del 13° di Sebastian Vettel.VETTELSale a quota 13 il numero di mancate qualificazioni consecutive ...

