Gotti: "Non riesco a digerire il blackout che abbiamo avuto sul 2-0"

Terza vittoria consecutiva per l'Udinese di Luca Gotti, ma l'allenatore bianconero si è arrabbiato molto per il passaggio a vuoto dei suoi sul 2-0, queste le sue parole a Sky Sport: "Capita che facciamo un errore facendo una giocata giusta, come quella di Musso e Samir. Sembrava che stessimo avendo il controllo della partita, avevamo confidenza nel palleggio. E' una cosa che può capitare. Il blackout è successivo. Dopo aver preso gol hai quel minuto in cui pensi a ciò che sta succedendo ed è quello che non riesco a digerire, poi chiaramente c'è stata bravura nel tornare in vantaggio".

