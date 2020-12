GFVIP, Pierpaolo vs Elisabetta Gregoraci confronto a distanza: c’entra la Salemi? (Di sabato 12 dicembre 2020) Puntata decisamente vivace quella andata in onda ieri del GFVIP. Nonostante le tante novità tra cui l’entrata di tre nuovi vip Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzin e l’addio di Selvaggia Roma, eliminata al televoto, a tenere alta l’attenzione sono stati Elisabetta Gregoraci in studio e Pierpaolo Petrelli. I Gregorelli, il cui rapporto ha tanto appassionato il pubblico, si sono confrontati a distanza, la showgirl ha accusato il gieffino di essersi consolato dalla sua assenza, non ha manifestato nessun dispiacere anzi è apparso molto sollevato e apparentemente meno condizionato nel viversi il suo percorso. Pierpaolo, che solitamente tende ad annuire, questa volta ha reagito alla bella Elisabetta e le ha spiegato che la sua distanza era ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Puntata decisamente vivace quella andata in onda ieri del. Nonostante le tante novità tra cui l’entrata di tre nuovi vip Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzin e l’addio di Selvaggia Roma, eliminata al televoto, a tenere alta l’attenzione sono statiin studio ePetrelli. I Gregorelli, il cui rapporto ha tanto appassionato il pubblico, si sono confrontati a, la showgirl ha accusato il gieffino di essersi consolato dalla sua assenza, non ha manifestato nessun dispiacere anzi è apparso molto sollevato e apparentemente meno condizionato nel viversi il suo percorso., che solitamente tende ad annuire, questa volta ha reagito alla bellae le ha spiegato che la suaera ...

