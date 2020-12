Genoa, Maran: “Con la Juve non ci mancheranno gli stimoli, vogliamo onorare questi colori” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Genoa di Maran vuole tornare alla vittoria dopo il pareggio di Firenze, anche se l'avversario di turno non è esattamente uno dei più abbordabili: la Juventus di Pirlo. Tradizionalmente però il grifone riesce a complicare la vita alla squadra bianconera: "vogliamo mettere in campo una prestazione identica a quelle che sono state fatte negli anni passati - dichiara Maran nella conferenza di vigilia - , sappiamo che dovremo avere un giusto atteggiamento e una voglia che rispecchia questi colori. Mi dispiace l'assenza della nostra tifoseria che sarebbe fondamentale in gare come queste. Dobbiamo fare una prestazione sopra le righe".caption id="attachment 1062149" align="alignnone" width="3000" Maran, getty/captionUna cosa che di certo non mancherà ai ragazzi di ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) Ildivuole tornare alla vittoria dopo il pareggio di Firenze, anche se l'avversario di turno non è esattamente uno dei più abbordabili: lantus di Pirlo. Tradizionalmente però il grifone riesce a complicare la vita alla squadra bianconera: "mettere in campo una prestazione identica a quelle che sono state fatte negli anni passati - dichiaranella conferenza di vigilia - , sappiamo che dovremo avere un giusto atteggiamento e una voglia che rispecchiacolori. Mi dispiace l'assenza della nostra tifoseria che sarebbe fondamentale in gare come queste. Dobbiamo fare una prestazione sopra le righe".caption id="attachment 1062149" align="alignnone" width="3000", getty/captionUna cosa che di certo non mancherà ai ragazzi di ...

