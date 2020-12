Dopo la drammatica lettera dal carcere di Zaki che aspetta Di Maio per intervenire? (Di sabato 12 dicembre 2020) Patrick Zaki sta male. Chiuso in quel carcere di massima sicurezza, esposto al coronavirus. In condizioni di detenzione inumane. Le recenti decisioni sono deludenti come al solito, senza una ragione ... Leggi su globalist (Di sabato 12 dicembre 2020) Patricksta male. Chiuso in queldi massima sicurezza, esposto al coronavirus. In condizioni di detenzione inumane. Le recenti decisioni sono deludenti come al solito, senza una ragione ...

ROMA (ITALPRESS) - "L'innovazione e la ricerca sono decisivi nello storico e drammatico passaggio che stiamo vivendo, in cui gli effetti della globalizzazione rendono più che mai universale il destino ...

Dopo la drammatica lettera dal carcere di Zaki che aspetta Di Maio per intervenire?

Il prolungamento della detenzione di Zaki continua a non essere commentato ufficialmente dalla Farnesina. Un silenzio imbarazzato e imbarazzante ...

