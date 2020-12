De Falco | ' Salvini che salva vite è la balla dell' anno | giusto che sia processato'

(Di sabato 12 dicembre 2020) Il senatore Gregorio Denon usa mezzi termini per criticare Matteo, oggi a Catania per l'udienza del caso Gregoretti. L'ex pentastellato è convinto che il leadera Lega abbia voluto ...

Globalist.it

L'ex comandante e ora senatore del gruppo misto conferma le affermazioni del capo della Lega al processo per nave Gregoretti ...La Procura di Siracusa ha chiesto l'archiviazione per l'ex Prefetto aretuseo, Luigi Pizzi e per il comandante della Capitaneria di Porto, Luigi D'Aniello In fin dei conti si tratta di un’opposizione a ...