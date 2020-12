CorSport: il Napoli è in ottima forma, ma Gattuso deve ancora capire la vera statura della sua squadra (Di sabato 12 dicembre 2020) Sei squadre in corsa per recuperare il distacco dal Milan. All’Inter mancano 5 punti, al Napoli e alla Juventus 6 (ma pende ancora il punto di penalizzazione inflitto agli azzurri), alla Roma 8 e alla Lazio 9. Il Sassuolo, ieri sera, nell’anticipo di campionato si è portato a -4. Il Corriere dello Sport analizza il momento di forma di ciascuna delle cinque pretendenti dando il suo voto ad ognuna. Il voto più basso è all’Inter, alla quale il quotidiano sportivo mette 5 in pagella. Il più alto è a Napoli e Juventus. Del Napoli il CorSport scrive: “Si lancia nella volata natalizia partendo dal doppio 4-0 delle ultime due giornate, il primo con la Roma, il secondo a Crotone. In mezzo, la qualificazione ai sedicesimi di Europa League da prima del proprio girone. Il momento è ottimo, ma ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 dicembre 2020) Sei squadre in corsa per recuperare il distacco dal Milan. All’Inter mancano 5 punti, ale alla Juventus 6 (ma pendeil punto di penalizzazione inflitto agli azzurri), alla Roma 8 e alla Lazio 9. Il Sassuolo, ieri sera, nell’anticipo di campionato si è portato a -4. Il Corriere dello Sport analizza il momento didi ciascuna delle cinque pretendenti dando il suo voto ad ognuna. Il voto più basso è all’Inter, alla quale il quotidiano sportivo mette 5 in pagella. Il più alto è ae Juventus. Delilscrive: “Si lancia nella volata natalizia partendo dal doppio 4-0 delle ultime due giornate, il primo con la Roma, il secondo a Crotone. In mezzo, la qualificazione ai sedicesimi di Europa League da prima del proprio girone. Il momento è ottimo, ma ...

Giovann34091246 : @CorSport Che c'entra adesso il napoli ????? Zazzaroni ai minimi livelli - napolista : CorSport: il #Napoli è in ottima forma, ma #Gattuso deve ancora capire la vera statura della sua squadra Il quotidi… - CorSport : #Boateng, la pazza idea: '#Messi al #Napoli' - Edorsi53 : Per chi ama la lettura, per chi vuole rivivere il trasferimento di #Maradona dal #Barcelona al #Napoli nel giugno 1… - CorSport : #Rossi, parla la moglie: 'Paolo non ha mai rifiutato il #Napoli' ?? -