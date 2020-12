Caso Gregoretti, Salvini in aula: "A processo per aver salvato vite" (Di sabato 12 dicembre 2020) "Interverrò in aula riportando alcuni dati del mio ministero. Abbiamo salvato vite e protetto un paese , quello che non è accaduto dopo, perché dopo di me ci sono stati morti annegati, diritti negati". Leggi su quotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) "Interverrò inriportando alcuni dati del mio ministero. Abbiamoe protetto un paese , quello che non è accaduto dopo, perché dopo di me ci sono stati morti annegati, diritti negati".

LegaSalvini : *SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA DEL CASO GREGORETTI* Fonti Lega Domani a Catania è in programma l’udienza prelim… - Adnkronos : Caso #Gregoretti, @matteosalvinimi domani in aula-bunker Catania - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SABATO 12 DICEMBRE MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A CATANIA PER AVER DIFESO L'ITALIA E GLI ITALIA… - carlossartori19 : RT @Libero_official: #Salvini si è fermato a parlare con i giornalisti prima dell'inizio dell'udienza preliminare sul caso #Gregoretti: 'Go… - FrancoDallatom1 : @vitalbaa su @DomaniGiornale riassume, con la solita chiarezza, il quadro complessivo del caso Gregoretti. In base… -