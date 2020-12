Amber Heard nel cast del prossimo Pirati dei Caraibi? Trattative in corso: come la prenderanno i fan di Johnny Depp? (Di sabato 12 dicembre 2020) Amber Heard nel prossimo Pirati dei Caraibi? Girano voci in tal senso. Se la produzione dovesse confermare questa idea, non si sa come la prenderanno i fan della saga e soprattutto cosa faranno i fan di Johnny Depp. Infatti, la saga dei Pirati dei Caraibi è idealmente legata a Johnny Depp nel ruolo di Jack Sparrow. Disney, però, ha allontanato Depp dal set di Animali Fantastici 3, dove interpretava il ruolo di Grindelwald. Anche se è stato trovato un sostituto e Johnny Depp sarà lo stesso pagato per intero per il ruolo non recitato, questo ha messo per i fan dell’attore un’ipoteca sulla trilogia. Quando si è ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 12 dicembre 2020)neldei? Girano voci in tal senso. Se la produzione dovesse confermare questa idea, non si salai fan della saga e soprattutto cosa faranno i fan di. Infatti, la saga deideiè idealmente legata anel ruolo di Jack Sparrow. Disney, però, ha allontanatodal set di Animali Fantastici 3, dove interpretava il ruolo di Grindelwald. Anche se è stato trovato un sostituto esarà lo stesso pagato per intero per il ruolo non recitato, questo ha messo per i fan dell’attore un’ipoteca sulla trilogia. Quando si è ...

