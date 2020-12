All Together Now: Domenico Iervolino canta Tutto questo sei tu – Finale (video e gallery) (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella Finale della terza edizione di All Together Now di stasera, 12 dicembre 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Domenico Iervolino, 23 anni, di Ottaviano, un simpatico studente di ingegneria che stavolta ha cantato il brano Tutto questo sei tu de Ultimo. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social. Da parte del Muro sono arrivati 77 punti, che con il ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 12 dicembre 2020) Nelladella terza edizione di AllNow di stasera, 12 dicembre 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche, 23 anni, di Ottaviano, un simpatico studente di ingegneria che stavolta hato il branosei tu de Ultimo. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tranti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social. Da parte del Muro sono arrivati 77 punti, che con il ...

gambino_charlie : RT @AroundTurin: The duo Cristiano-Morata works very well.. they scored 16 goals in 8 games played together In #UCL CR7-Morata 10 Rashfor… - infoitcultura : All Together Now, Rita Pavone col discorso sulla morte preoccupa tutti - stef88farm : Dopo averla ascoltata tutto il giorno poteva mancare a All Together Now Tutto questo sei tu ?? - Giornaleditalia : All Together Now, Michelle Hunziker si commuove sul palco. Non se lo aspettava…’Sono destabilizzata’ - Francescowriter : I protagonisti di 'All together now'cantano 'Sei la piu' bella del mondo'per Michelle .#michellehunziker… -