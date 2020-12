10 attori lanciati da Supernatural | da Corey Monteith a Finn Wolfhard e Sarah Drew

Leggi su optimagazine

(Di sabato 12 dicembre 2020)è ormai un capitolo chiuso. Dopo tanti anni la serie cult della serie The CW è andata in scena con il gran finale chiudendo un’epoca per la rete e per i suoi. Nel corso degli anni, però, la serie tv con Jared Padalecki e Jensen Ackles ha ospitato moltiche da allora hanno costruito la loro carriera apparendo in altri show di cui, in alcuni casi, sono addirittura diventati protagonisti conquistando fan in tutto il mondo. Ma di chi si tratta?sono solo alcuni di questi 10dain questi quindi anni di onorato servizio, e gli altri? La prima e la più famosa è sicuramente l’amata...