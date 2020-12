Zambon e la denuncia all' Oms | nessuna indagine interna

Leggi su agi

(Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Francesco Zambon ha denunciato agli alti funzionari dell' Oms di avere subito delle minacce dal numero due Ranieri Guerra per cambiare la data del piano pandemico italiano, facendolo sembrare aggiornato al 2017 quando era 'fermo' al 2006, ma l'organizzazione mondiale della sanità non ha avviato un'inchiesta. La notizia, diffusa dal quotidiano inglese 'The Guardian', trova conferma nelle parole consegnate all'AGI dall'avvocato Vittore d'Acquarone che affianca il funzionario della sede di Venezia in questo momento per lui così delicato a livello professionale e umano. È Zambon l'uomo chiave dello scontro, che si sta alzando di livello, tra la Procura e l'Oms con in mezzo il Ministero degli Esteri chiamato dai magistrati di Bergamo, e per ora silente, a decidere se esista un 'divieto a testimoniare', motivato dall'immunità diplomatica, per chi lavora ...