‘X Factor’ | Casadilego vince la quattordicesima edizione e Alessandro Cattelan dice addio alla conduzione del talent

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Èla vincitrice della 14esimedi X-Factor! Si è disputata ieri sera la finalissima delshow in onda su Sky e condotto da, che ha visto trionfare lauosa 17enne dai capelli turchesi guidata dal rapper Hell Raton nella categoria Under donne. A farle seguito sul secondo gradino del podio sono stati i Little Pieces of Marmelade, terzo posto per Blind, mentre poco più giù, ma fuori dal podio, si è classificato NAIP. Ma la vittoria di Elisa Coclite non è stata l’unica notizia pregnante della puntata di ieri: proprio in occasione della finale,ha annunciato nella piena commozione che si chiude per lui una parentesi importante con questanumero 14. Non sta finendo un programma – ha detto il ...