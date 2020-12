Ultime Notizie Roma del 11-12-2020 ore 17:10 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale studio Giuliano deve durare cavo di panda è un consiglio Ué che si può definire storico un altro passo avanti per rendere concreto il programma di risorse così il premier Giuseppe Conte sull’accordo europeo aggiungendo tuttavia che i fondi non arriveranno prima di febbraio cui mangiare Cerca vita prima che è stata ribadita la necessità di rafforzare il coordinamento dell’Unione ci riusciamo cercheremo di organizzare il vaccino dei per dimostrare concludi con te che roba parte insieme dopo l’okay sul recovery nuovo importante traguardo con L’intesa dei leader europei sul testo dei cambiamenti climatici per il taglio delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 superando gli ultimi tagli di alcuni paesi dell’Est ancora fortemente dipendenti dal carbone per i propri fabbisogni energetici un percorso verso La neutralità climatica nel 2050 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020)dailynews radiogiornale studio Giuliano deve durare cavo di panda è un consiglio Ué che si può definire storico un altro passo avanti per rendere concreto il programma di risorse così il premier Giuseppe Conte sull’accordo europeo aggiungendo tuttavia che i fondi non arriveranno prima di febbraio cui mangiare Cerca vita prima che è stata ribadita la necessità di rafforzare il coordinamento dell’Unione ci riusciamo cercheremo di organizzare il vaccino dei per dimostrare concludi con te che roba parte insieme dopo l’okay sul recovery nuovo importante traguardo con L’intesa dei leader europei sul testo dei cambiamenti climatici per il taglio delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 superando gli ultimi tagli di alcuni paesi dell’Est ancora fortemente dipendenti dal carbone per i propri fabbisogni energetici un percorso verso La neutralità climatica nel 2050 ...

