Strage di Erba: 14 anni fa la terribile mattanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sono passati 14 anni dalla Strage di Erba. Olindo Romano e Rosa Bazzi la sera dell'11 dicembre 2006 uccisero 4 persone, tra le quali il piccolo Youssef Marzouk. Nel 2011 la corte di cassazione ha condannato all'ergastolo in via definitiva i coniugi Romano come autori della Strage. Un caso che ha sconvolto l'opinione pubblica a

Notiziedi_it : Le Iene, Strage di Erba: la testimonianza esclusiva di un ex carabiniere | Video Mediaset - Valerione76 : Pure la strage di Erba mettono in discussione... #leiene ormai sono un covo di complottisti, mancano solo le 'scie kimike' - redazioneiene : “Ho fatto parte dell’indagine sulla strage di Erba. A me non risulta che Rosa e Olindo non ne parlassero”:… - Belisa_C : Non ci credo! Monteleone ancora con la strage di Erba. Mamma mia, non hanno pudore! #leiene - p_paolaji : I servizi Sulla strage di erba de #leiene sono una porcata -