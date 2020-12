Si è ceduto a Ungheria e Polonia, non è un buon accordo (Di venerdì 11 dicembre 2020) E così è arrivato l’accordo che ha superato la minaccia di veto di Polonia e Ungheria e assicurato l’accordo su Next Generation EU. Siccome è abbastanza evidente che non si tratta di un buon accordo, lo si definisce un accordo “realista”, un caso nel quale il “meglio sarebbe nemico del bene”. Eppure io non sono convinta che in questo caso il meglio sia nemico del bene: pur in tempi di pandemia, o forse proprio per questo, sarebbe stato necessario andare a vedere fino in fondo il bluff ungherese e polacco. Perché è dal 2010, dall’arrivo di Orban al governo e forse anche da prima, dai tempi di Berlusconi, che la UE “realisticamente” cede ai diktat e in qualche caso -come questo- pure ai bluff degli illiberali di turno e indebolisce sempre di più sé stessa. Perché, come ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) E così è arrivato l’che ha superato la minaccia di veto die assicurato l’su Next Generation EU. Siccome è abbastanza evidente che non si tratta di un, lo si definisce un“realista”, un caso nel quale il “meglio sarebbe nemico del bene”. Eppure io non sono convinta che in questo caso il meglio sia nemico del bene: pur in tempi di pandemia, o forse proprio per questo, sarebbe stato necessario andare a vedere fino in fondo il bluff ungherese e polacco. Perché è dal 2010, dall’arrivo di Orban al governo e forse anche da prima, dai tempi di Berlusconi, che la UE “realisticamente” cede ai diktat e in qualche caso -come questo- pure ai bluff degli illiberali di turno e indebolisce sempre di più sé stessa. Perché, come ...

