Serie C, la Lega Pro in diretta su Sky: tutte le gare in programma nel wekeend, ecco come seguire Palermo-Casertana (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prosegue a gonfie vele la programmazione di Sky dedicata alla Serie C 2020/2021.Nel weekend, saranno ben dieci le sfide della quindicesima giornata di campionato, che saranno trasmesse in diretta pay-per-view su Sky Primafila, al costo di 4,99 euro a partita.Lega Pro, Ghirelli: “Serie C su Sky? Segno forte dal mercato che ci completa”Si comincia domani, sabato 12 dicembre 2020, con tre match: alle 15.00 Imolese-Vis Pesaro e Pro Vercelli-Albinoleffe, visibili rispettivamente su Sky Sport 252 e Sky Sport 253; alle 17.30, invece, toccherà a Juve Stabia-Potenza, che verrà trasmessa su Sky Sport 252. Domenica 13 dicembre, spazio ad altri 7 incontri, in programma alle 12.30, alle 14.30, alle 15.00 e alle 17.30.Serie C, 15a giornata: il Palermo torna su Sky, ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prosegue a gonfie vele lazione di Sky dedicata allaC 2020/2021.Nel weekend, saranno ben dieci le sfide della quindicesima giornata di campionato, che saranno trasmesse inpay-per-view su Sky Primafila, al costo di 4,99 euro a partita.Pro, Ghirelli: “C su Sky? Segno forte dal mercato che ci completa”Si comincia domani, sabato 12 dicembre 2020, con tre match: alle 15.00 Imolese-Vis Pesaro e Pro Vercelli-Albinoleffe, visibili rispettivamente su Sky Sport 252 e Sky Sport 253; alle 17.30, invece, toccherà a Juve Stabia-Potenza, che verrà trasmessa su Sky Sport 252. Domenica 13 dicembre, spazio ad altri 7 incontri, inalle 12.30, alle 14.30, alle 15.00 e alle 17.30.C, 15a giornata: iltorna su Sky, ...

SerieA : I risultati della 10ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti tutte le n… - ManlioDS : In questi mesi avete sentito una serie di baggianate da parte di #FdI e #Lega sulla presunta perdita di potere ital… - matteosalvinimi : Nel dialogo costante con famiglie e associazioni (che ringrazio), la Lega combatte non solo oggi, Giornata internaz… - WiAnselmo : #SerieC, la Lega Pro in diretta su Sky: tutte le gare in programma nel wekeend, ecco come seguire #Palermo-Casertan… - Mediagol : #SerieC, la Lega Pro in diretta su Sky: tutte le gare in programma nel wekeend, ecco come seguire #Palermo-Casertan… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Lega assemblea della Lega Serie A slitta a martedì 15/12 Agenzia ANSA Ternana, a gennaio un nuovo presidente di Lega

Il numero uno della serie C, Ghirelli, convoca l’assemblea elettiva straordinaria per il 12 gennaio, per rinnovare le cariche. La Lega Pro, quella dove milita anche la Ternana, può avere molto presto ...

Serie D, girone “E” si riparte con il campionato tutto live in diretta

Roma, 11 dicembre 2020 – Dopo un periodo dedicato ai recuperi riprende il Campionato Serie D grazie al nuovo regolamento che disciplina i rinvii in caso di positività dei tesserati al virus COVID-19 e ...

Il numero uno della serie C, Ghirelli, convoca l’assemblea elettiva straordinaria per il 12 gennaio, per rinnovare le cariche. La Lega Pro, quella dove milita anche la Ternana, può avere molto presto ...Roma, 11 dicembre 2020 – Dopo un periodo dedicato ai recuperi riprende il Campionato Serie D grazie al nuovo regolamento che disciplina i rinvii in caso di positività dei tesserati al virus COVID-19 e ...