Sci alpino | Giganti Courchevel | orari | programma e tv La guida del week-end

La Coppa del Mondo femminile si sposta in Francia a Courchevel dopo la cancellazione delle gare di St.Moritz. Sulle nevi francesi si disputeranno due Giganti nel fine settimana con l'Italia che punta tantissimo su Marta Bassino e Federica Brignone, reduce dalla doppietta nel primo appuntamento stagionale a Soelden. Fari puntati anche sulla leader della classifica generale Petra Vlhova e su Mikaela Shiffrin, che aveva deciso di rinunciare alle gare veloci del weekend proprio per preparare al meglio l'appuntamento di Courchevel. Di seguito il programma delle gare di Courchevel, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN.

