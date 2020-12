Sampdoria, Quagliarella: «Maradona è tutto per noi. La 10? Mi tengo la 27» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Fabio Quagliarella, attaccante e capitano della Sampdoria, ha parlato in vista della sfida con il Napoli. Ecco le sue parole Fabio Quagliarella, attaccante e capitano della Sampdoria, ha parlato della sfida con il Napoli e di Diego Armando Maradona ai microfoni di Sky Sport. «Maradona per noi è tutto: ha reso orgohliosi noi napoletani in Italia e nel mondo: chi non aveva il poster di Maradona. Mio papà lo registrava in Vhs, Maradona faceva parte della mia famiglia. Un privilegio essere la prima squadra italiana in quello stadio: io fortuntamente sono il capitano di quella squadra». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Fabio, attaccante e capitano della, ha parlato in vista della sfida con il Napoli. Ecco le sue parole Fabio, attaccante e capitano della, ha parlato della sfida con il Napoli e di Diego Armandoai microfoni di Sky Sport. «per noi è: ha reso orgohliosi noi napoletani in Italia e nel mondo: chi non aveva il poster di. Mio papà lo registrava in Vhs,faceva parte della mia famiglia. Un privilegio essere la prima squadra italiana in quello stadio: io fortuntamente sono il capitano di quella squadra». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

