Recovery Plan, Renzi: 'Pronto a far cadere Conte se non fa marcia indietro' | Il premier: 'Vado avanti con la fiducia di tutta la ... (Di venerdì 11 dicembre 2020) 'Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no'. Lo afferma Matteo Renzi in un'intervista al Pais, dicendosi Pronto a far cadere il governo se il presidente del Consiglio non farà marcia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) 'Sevuole pieni poteri come Salvini, io dico no'. Lo afferma Matteoin un'intervista al Pais, dicendosia faril governo se il presidente del Consiglio non farà...

Coronavirus, Recovery Fund, Conte: “Un accordo storico, intesa senza rinunciare ai nostri principi”

