Recovery Fund, Conte: "Accordo storico, non abbiamo rinunciato ai nostri principi" (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Si è appena concluso un Consiglio europeo storico: ieri è stato raggiunto l'accordo sul Next Generation Eu, un altro passo avanti per rendere concreto il piano di risorse straordinarie di cui l'Italia è il principale Paese beneficiario. Sono 209 miliardi più i miliardi del bilancio. Non abbiamo rinunciato a nessuno dei nostri principi". Lo dice Giuseppe Conte, parlando al termine del Consiglio europeo. "Tra il 2023 e il 2026 avremo 209 miliardi da spendere- ha proseguito il premier-, ci saranno migliaia di cantieri da aprire. Abbiamo bisogno di una cabina di monitoraggio e una clausola di salvaguardia che consenta di intervenire per assicurare in caso di ritardo la realizzazione del progetto, altrimenti perderemo i soldi. Cercheremo, con un confronto ampio, di introdurre uno strumento utile ed efficace e sia sottoposto a controllo politico e democratico". Lo dice Conte al Consiglio europeo, dove assicura che si tratterà di "una struttura che non vuole e non può esautorare i soggetti attuatori dei singoli progetti".

