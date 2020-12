Polemiche per il rigore concesso al Sassuolo: protestano Benevento e… Roma (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non sono mancate le Polemiche per il calcio di rigore concesso al Sassuolo nella partita di campionato contro il Benevento. Si sta giocando l’undicesima giornata del campionato di Serie A, la squadra di De Zerbi ha intenzione di continuare a sorprendere, mentre gli uomini di Inzaghi hanno l’obiettivo di raggiungere la salvezza. E’ bufera per il calcio di rigore concesso ai neroverdi, in particolar modo a lamentarsi sono stati i tifosi della Roma. I giallorossi avevano protestato proprio per un penalty non concesso alla Roma per un fallo di mano di Ayhan. L’episodio di oggi è stato molto simile: tocco di mano di Tuia con l’arbitro che fischia il rigore, Berardi non sbaglia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non sono mancate leper il calcio dialnella partita di campionato contro il. Si sta giocando l’undicesima giornata del campionato di Serie A, la squadra di De Zerbi ha intenzione di continuare a sorprendere, mentre gli uomini di Inzaghi hanno l’obiettivo di raggiungere la salvezza. E’ bufera per il calcio diai neroverdi, in particolar modo a lamentarsi sono stati i tifosi della. I giallorossi avevano protestato proprio per un penalty nonallaper un fallo di mano di Ayhan. L’episodio di oggi è stato molto simile: tocco di mano di Tuia con l’arbitro che fischia il, Berardi non sbaglia. L'articolo CalcioWeb.

Agenzia_Ansa : Folla per entrare in funivia, polemiche in #Svizzera. Oggi la stazione sciistica di Verbier è corsa ai ripari #ANSA - FBiasin : Il modo migliore per prepararsi a una partita decisiva è giocare quella che la precede come se fosse una partita de… - _mario_sala : Sulle polemiche per questo tweet. Si da il caso che quello lì sia il ministro,ad oggi. Nei limiti costituzionali (c… - IlMici8 : @jumpedsword grazie infinite per la tua testimonianza sulla sperimentazione! Non voglio alimentare polemiche e quin… - anacommenta : Televoto flash per “placare le polemiche”, ma non hanno preso nessun provvedimento per fermare gli account fake o v… -

Ultime Notizie dalla rete : Polemiche per Video virale dell’inseguimento della polizia. Polemiche per un calcio a Torino Nuova Società Corsi: “Aspetterei ad essere polemico con la Fiorentina. E’ vero, volevo portare Rossi in viola”

L’ex dirigente, anche della Fiorentina, Tito Corsi è intervenuto a TMW Radio parlando di Paolo Rossi: “In area era un rapinatore, si faceva trovare sempre lì, col suo spiccato senso del gol. E’ vero, ...

Polemiche per il rigore concesso al Sassuolo: protestano Benevento e… Roma

Non sono mancate le polemiche per il calcio di rigore concesso al Sassuolo nella partita di campionato contro il Benevento. Si sta giocando l’undicesima giornata del campionato di Serie A, la squadra ...

L’ex dirigente, anche della Fiorentina, Tito Corsi è intervenuto a TMW Radio parlando di Paolo Rossi: “In area era un rapinatore, si faceva trovare sempre lì, col suo spiccato senso del gol. E’ vero, ...Non sono mancate le polemiche per il calcio di rigore concesso al Sassuolo nella partita di campionato contro il Benevento. Si sta giocando l’undicesima giornata del campionato di Serie A, la squadra ...