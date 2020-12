Pignataro Maggiore (Caserta) – Scappa Toro dal macello panico in strada: carabinieri uccidono l’animale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Secondo numerosi testimoni l’animale impaurito avrebbe tentato di sfondare i portoni delle case mettendo in pericolo passanti e persone in auto. Attimi di panico a Pignataro Maggiore, nel Casertano, dove un Toro, fuggito probabilmente da un macello di un Comune vicino, ha imboccato le strade, correndo all’impazzata, fino a quando i carabinieri lo hanno soppresso con alcuni colpi Leggi su periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) Secondo numerosi testimoniimpaurito avrebbe tentato di sfondare i portoni delle case mettendo in pericolo passanti e persone in auto. Attimi di, nelno, dove un, fuggito probabilmente da undi un Comune vicino, ha imboccato le strade, correndo all’impazzata, fino a quando ilo hanno soppresso con alcuni colpi

Secondo numerosi testimoni l’animale impaurito avrebbe tentato di sfondare i portoni delle case mettendo in pericolo passanti e persone in auto. Attimi di panico a Pignataro Maggiore, nel Casertano, d ...

