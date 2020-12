(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 7 dicembre sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di. Secondo quanto segnala il Sole 24 Ore, sono 27.592 iche hanno presentato domanda per il pensionamento da, (lo scorso anno erano 26.327) di queste,16.000 sono con l'anticipo100. Attenzione, però: le istanze devono essere accolte dagli organi competenti, dunque sono ancora suscettibili di variazioni. L'articolo .

- infodocenti : Pensioni scuola, a settembre 2021 se ne andranno 27.600 prof #pensioni #scuola #docenti - orizzontescuola : Pensioni scuola, rischio cattedre vuote: a settembre 2021 via 27.592 docenti, quasi 16mila con quota 100

In pensione, con quota 100 o altre formule di uscita, anche 7.000 Ata: più posti in Lombardia, concorsi bloccati per 78.000 cattedre.