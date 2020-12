Napoli | Rrahmani e Hysaj tornati negativi al tampone | erano falsi positivi

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Amired Eldeidsi sono rivelati essere. I due giocatori, infatti, non hanno potuto prendere parte a-Real Sociedad per via di unche aveva mostrato un nuovo contagio dopo che i dueeffettivamente statial Covid-19 ma successivamente guariti. Si tratta comunque di una falsatà: sonoe sono a disposizione per la sfida con la Sampdoria: “Amire Elseidsono risultatialeffettuato ieri dalla ASL di pertinenza”. SportFace.