Napoli, Comune approva il bilancio dopo una seduta estenuante: De Magistris salvo per un voto (Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Alla fine il Comune di Napoli ha approvato il bilancio di previsione 2020, l'ultimo della giunta del sindaco Luigi De Magistris. Fino all'ultimo il rischio che il bilancio non fosse approvato, con il conseguente commissariamento dell'Ente, è sembrato concreto. Alla fine De Magistris è riuscito a scongiurare il rischio del commissario grazie ad un solo voto: 19 voti a favore e 18 contrari. La seduta consiliare è stata oltremodo lunga e non sono mancati momenti di forte tensione. Poco prima dell'ok dell'assise consiliare, arrivato circa alle 4 del mattino, il consigliere comunale Nino Simeone, da poco sottopostosi ad intervento chirurgico è stato costretto a dover ...

