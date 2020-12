LIVE F1 | GP Abu Dhabi in DIRETTA | cominciano le prove libere | Ferrari assillata dai dubbi societari

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARIVOLUZIONE: L’ADDIO DI CAMILLERI, ORA ANCHE BINOTTO POTREBBE CAMBIARE RUOLO 10.04 Mick Schumacher esce dalla pit-lane e comincia la sua prima sessione ufficiale da pilota di Formula 1 al volante della Haas. Ricordiamo che il figlio di Michael correrà nel 2021 proprio con il team americano. 10.02 Albon, Ocon, Vettel, Sainz e Verstappen sono i primi a scendere in pista.aerodinamiche per lacon il tedesco. 10.00 SEMAFORO VERDE!!!i primi 90 minuti didel weekend a Yas Marina. 9.59 Haas schiera stamattina Mick Schumacher e Pietro Fittipaldi, in attesa che Kevin Magnussen possa tornare in macchina al posto del tedesco già in FP2 per disputare il suo weekend della ...