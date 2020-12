La Germania non può più attendere: Lockdown subito (Di venerdì 11 dicembre 2020) I tedeschi intimoriti dall’aumento dei casi starebbero pensando ad una misura definitiva prima di Natale. Si attende. Merkel (Facebook)Il paese non può più aspettare, dopo gli ultimi dati, che parlano di un aumento dei casi di contagio e dei morti, la Germania si trova a scegliere come procedere per contenere l’emergenza Covid19. Mentre in alcuni land, come nella regione di Stoccarda si è già preventivato un Lockdown per il dopo festività natalizie, il paese si riscopre in preda al panico, almeno istituzionalmente, con la Merkel che chiede sacrificio in tv, ma che al momento non ha ancora preso la più drastica delle decisioni. Dal suo Governo, arrivano pressioni, dal ministero dell’Interno, ad esempio, affinchè si agisca presto, anche prima di Natale, con una misura restrittiva non più leggera, come quella avviata nelle scorse ... Leggi su chenews (Di venerdì 11 dicembre 2020) I tedeschi intimoriti dall’aumento dei casi starebbero pensando ad una misura definitiva prima di Natale. Si attende. Merkel (Facebook)Il paese non può più aspettare, dopo gli ultimi dati, che parlano di un aumento dei casi di contagio e dei morti, lasi trova a scegliere come procedere per contenere l’emergenza Covid19. Mentre in alcuni land, come nella regione di Stoccarda si è già preventivato unper il dopo festività natalizie, il paese si riscopre in preda al panico, almeno istituzionalmente, con la Merkel che chiede sacrificio in tv, ma che al momento non ha ancora preso la più drastica delle decisioni. Dal suo Governo, arrivano pressioni, dal ministero dell’Interno, ad esempio, affinchè si agisca presto, anche prima di Natale, con una misura restrittiva non più leggera, come quella avviata nelle scorse ...

