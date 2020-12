“In cassa integrazione da mesi, ma non ho ancora ricevuto nulla. Con due figli e moglie a carico” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Continuiamo a pubblicare le e-mail che riceviamo da persone che testimoniano le loro difficoltà economiche. Della seguente testimonianza manteniamo l’anonimato del mittente. Qualora qualcuno avesse bisogno, abbiamo le referenze. Ci scrive F: “Spett. Le Onorevole, spero che almeno lei senta le mie parole di disperazione, intanto mi scuso per eventuali errori grammaticali, ma quello che volevo comunicare è che sono in cassa integrazione per Covid dal 24 ottobre, e fino ad ora non ho ricevuto niente di CIG, ora io ho 4 familiari a carico moglie e tre figli di cui 2 minori di 3 e 16 anni, ho bollette da pagare, rate arretrate ecc… E in tutto questo non dico IO, ma i miei cari dovrebbero mangiare, e siccome aspetto la CIG, non posso fare né richiesta di Rdc né di Rem. Ma scusate, perché continuo a ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 11 dicembre 2020) Continuiamo a pubblicare le e-mail che riceviamo da persone che testimoniano le loro difficoltà economiche. Della seguente testimonianza manteniamo l’anonimato del mittente. Qualora qualcuno avesse bisogno, abbiamo le referenze. Ci scrive F: “Spett. Le Onorevole, spero che almeno lei senta le mie parole di disperazione, intanto mi scuso per eventuali errori grammaticali, ma quello che volevo comunicare è che sono inper Covid dal 24 ottobre, e fino ad ora non honiente di CIG, ora io ho 4 familiari a caricoe tredi cui 2 minori di 3 e 16 anni, ho bollette da pagare, rate arretrate ecc… E in tutto questo non dico IO, ma i miei cari dovrebbero mangiare, e siccome aspetto la CIG, non posso fare né richiesta di Rdc né di Rem. Ma scusate, perché continuo a ...

AlbertoBagnai : Con tutti questi soldi in cassa vogliono il #MES: - MolinariRik : Il bonus vacanze ha lasciato 2 miliardi inutilizzati al ministero. Altri 90 miliardi di euro gia’ a bilancio sono r… - Ettore_Rosato : A #Livorno centinaia di ordini dopo l’appello per la pizzeria in cui lavorano ragazzi affetti da sindrome di down,… - AlessandraPal16 : Con l’intento di fare chiarezza, l’Inps illustra le istruzioni per la corretta gestione delle domande relative ai t… - cpo_mi : Con l’intento di fare chiarezza, l’Inps illustra le istruzioni per la corretta gestione delle domande relative ai t… -

Ultime Notizie dalla rete : “In cassa Cashback App: risparmia mentre fai acquisti, sempre e ovunque Fortune Italia