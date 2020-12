Grande Fratello Vip, diretta 11 dicembre: questa sera entrano Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Venerdì 11 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Alfonso ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Venerdì 11, in primata su Canale 5, nuovo appuntamento con Alfonso ...

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #11dicembre 1909; il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, viene insignito de… - assurdistan : La D’Urso in politica (dopo Casalino a Palazzo Chigi) completa la profezia di Andreotti, che diceva che il Grande F… - ProgettoTeatris : @Giuseppe_5823 @tabisca74 @ZeusMega No, era Katy la sorellina piccola complessaata, poi c'era Donna la sorella più… -