Federico Piccinato | Instagram | chi è | ex Sonia Lorenzini | Uomini e Donne

Leggi su gossipblog

(Di venerdì 11 dicembre 2020)è noto per essere stato il fidanzato di, concorrente del Grande Fratello Vip 5. Il ragazzo ha partecipato anella stagione 2016-2017 per corteggiare proprio la sua ex amata. Nato a Verona nel 1987,cresce a Villafranca, in Veneto. Sogna di diventare un calciatore e milita