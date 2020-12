F1 | orario qualifiche 12 dicembre | programma GP Abu Dhabi 2020 | tv streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Mancano poche ore alledel GP d’Abu, ultimo atto del Mondiale di F1. Nel tracciato di Yas Marina lo spettacolo è assicurato in una pista in cui la qualifica può giocare un ruolo fondamentale. I pochi punti di sorpasso rendono infatti complesse le operazioni di sorpasso nonostante due importanti rettilinei che compongono il secondo settore. Lewis Hamilton torna in pista. Il britannico della Mercedes torna al volante della Mercedes #44 dopo aver saltato la seconda prova in Bahrain in seguito alla positività al Coronavirus. Il finnico Valtteri Bottas, grande deluso nell’ultimo appuntamento, cerca la rivincita contro il sette volte campione del mondo, cinque volte primo in questo particolare tracciato.Attenzione anche a Max Verstappen. L’olandese della Red Bull è da tenere d’occhi. Il lungo tratto tecnico che è ...