zazoomblog : Expedia un viaggiatore su due ha la valigia pronta - #Expedia #viaggiatore #valigia #pronta -

Ultime Notizie dalla rete : Expedia viaggiatore

In occasione della conferenza annuale explore ‘20, Expedia Group ha ribadito il suo impegno sull’innovazione tecnologica come motore chiave per la ripresa e non solo. Affiancati da esponenti di aziend ...Expedia punta sulla tecnologia come catalizzatore per la ripresa del turismo. La tecnologia basata sui dati offra ai fornitori un valore aggiunto per riconquistare la fiducia dei viaggiatori.