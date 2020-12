Ex Ilva, firmato accordo con Arcelor L'acciaio torna in mano allo Stato (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'ex Ilva di Taranto torna allo Stato Italiano. firmato l'accordo di coinvestimento con ArcelorMittal. L’intesa, prevede l’ingresso dello Stato, tramite Invitalia, la controllata amministrata da Domenico Arcuri, al 50 per cento e successivamente, dal 2022, il controllo pubblico dell’azienda. " Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'exdi TarantoItaliano.l'di coinvestimento conMittal. L’intesa, prevede l’ingresso dello, tramite Invitalia, la controllata amministrata da Domenico Arcuri, al 50 per cento e successivamente, dal 2022, il controllo pubblico dell’azienda. " Segui su affaritaliani.it

