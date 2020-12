Elisabetta Gregoraci, neanche il tempo di uscire dalla casa del GF Vip e con Flavio Briatore.. (Di sabato 12 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci, ospite domani a Verissimo, rilascia la sua prima intervista dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. E racconta com'è stato il ritorno alla normalità, tra il ricongiungimento, seppur solo telefonico, con l'ex marito Flavio Briatore e la gioia di tornare dal figlio Nathan Falco, di 10 anni, avuto proprio dal manager del Billionaire: “Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto - dichiara - Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale”. Com'è noto, Elisabetta è tornata a casa in anticipo rispetto alla fine prefissata del reality show (prevista per il prossimo febbraio) proprio prer poter trascorrere il ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 dicembre 2020), ospite domani a Verissimo, rilascia la sua prima intervista dopo l’uscitadel Grande Fratello Vip. E racconta com'è stato il ritorno alla normalità, tra il ricongiungimento, seppur solo telefonico, con l'ex maritoe la gioia di tornare dal figlio Nathan Falco, di 10 anni, avuto proprio dal manager del Billionaire: “Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto - dichiara - Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale”. Com'è noto,è tornata ain anticipo rispetto alla fine prefissata del reality show (prevista per il prossimo febbraio) proprio prer poter trascorrere il ...

Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Tweet di apprezzamento per Elisabetta Gregoraci #gfvip - MaryPayne9444 : RT @Manuel_Real_Off: Tweet di apprezzamento per Elisabetta Gregoraci #gfvip - Agnese19248957 : @Rebbi95361350 Secondo me farà di tutto per uscirne pulite come sempre, non è più in casa, siamo in puntata, non è Elisabetta è la gregoraci - Andri87148376 : RT @Manuel_Real_Off: Tweet di apprezzamento per Elisabetta Gregoraci #gfvip - Manuel_Real_Off : Tweet di apprezzamento per Elisabetta Gregoraci #gfvip -