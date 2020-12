Dpcm: sì agli spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno, ma con limitazioni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il governo si appresta a cambiare il Dpcm permettendo gli spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno, ma con dei limiti. Il Dpcm entrato in vigore lo scorso 4 dicembre ha fatto discutere e continua a far discutere. La misura più contesta è quella che prevede il divieto di spostamento tra Comuni il 25 ed L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il governo si appresta a cambiare ilpermettendo glitra, ma con dei limiti. Ilentrato in vigore lo scorso 4 dicembre ha fatto discutere e continua a far discutere. La misura più contesta è quella che prevede il divieto di spostamento trail 25 ed L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FratellidItalia : ?? #FratellidItalia in Aula per contrastare i decreti pro migranti del governo #Conte. Mentre lui, in tv, impartisce… - giovannivernia : “Mannaggia agli Sci” canta Zucchero FornaBari ??? #Dpcm - thetruedvd : @GiuseppeConteIT scusa tu mi attivi il cashback per incentivarmi agli acquisti ma chiudi i negozi il sabato e la do… - baldunggreen : Un'altra brutta pagina di storia da ascrivere al Governo. Si va dietro agli umori della gente e alle urla scomposte… - globalistIT : -