Dpcm Natale | arriva la nuova decisione dl governo sui divieti per il 25 e 26 dicembre e 1 gennaio

(Di venerdì 11 dicembre 2020) “La curva si sta congelando. Speriamo chesia l’ultimo sacrificio”. Sono le parole del commissario straordinario Domenico Arcuri a proposito dell’emergenza Coronavirus in Italia. “I contagiati di questa settimana sono il 26% di meno rispetto 7 giorni fa. Da 4 settimane questa curva drammatica si è invertita. Le misure stanno funzionando, ma bisogna dire con la chiarezza di sempre che i numeri dicono anche altro: la curva non è scomparsa, il virus fatica a farsi annientare”. “Continua a combattere, a serpeggiare e a esistere. Prudenza, responsabilità e cautela devono essere le parole d’ordine in questi giorni e nei prossimi. A queste parole, vanno aggiunte anche pazienza e sacrificio. Lo dico soprattutto ai più giovani, capiamo bene cosa vi stiamo chiedendo. Ma siamo certi che capirete l’importanza di comportamenti responsabili per il vostro bene e per quello dei ...