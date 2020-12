DIRETTA F1, GP Abu Dhabi LIVE: Hamilton torna ed è 2°. Ferrari a metà classifica: risultati e tempi (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA FP2 RIVOLUZIONE Ferrari: L’ADDIO DI CAMILLERI, ORA ANCHE BINOTTO POTREBBE CAMBIARE RUOLO 15.35: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.33: Terminata dunque questa sessione, con Bottas e Hamilton davanti a tutti. Verstappen terzo a 0?770, ma molto performante sul passo gara. In difficoltà la Ferrari con Leclerc ottavo e Vettel 15°. Ricordiamo che il monegasco dovrà scontare una penalità di 3 posizioni in griglia per quanto accaduto a Sakhir. 15.31: Di seguito la classifica della FP2: 1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:36.276 5 2 Lewis Hamilton Mercedes+0.203 9 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.770 5 4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.987 5 5 Lando ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA FP2 RIVOLUZIONE: L’ADDIO DI CAMILLERI, ORA ANCHE BINOTTO POTREBBE CAMBIARE RUOLO 15.35: E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.33: Terminata dunque questa sessione, con Bottas edavanti a tutti. Verstappen terzo a 0?770, ma molto performante sul passo gara. In difficoltà lacon Leclerc ottavo e Vettel 15°. Ricordiamo che il monegasco dovrà scontare una penalità di 3 posizioni in griglia per quanto accaduto a Sakhir. 15.31: Di seguito ladella FP2: 1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:36.276 5 2 LewisMercedes+0.203 9 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.770 5 4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.987 5 5 Lando ...

