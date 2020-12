Covid, contagi in calo in Campania ma De Luca insiste sulla linea del rigore. Natale Capodanno? Non esistono (Di venerdì 11 dicembre 2020) Continua a scendere la curva dei contagi in Campania. Ma soprattutto per questo e soprattutto per evitare un’ondata di contagi conseguente all’arrivo di persone da altre regioni, il governatore De Luca insiste a non indietreggiare rispetto alla linea del rigore. Rivolge un appello ai cittadini, a far proprio il senso di responsabilità nelle prossime festività natalizie. E rivolge un appello soprattutto al Governo, a non cedere alle spinte demagogiche. “La Campania chiede provvedimenti più rigorosi, è contraria al rilassamento, all’apertura della mobilità, a tutte le manfrine a cui stiamo assistendo, comuni piccoli, comuni grandi, cosa dobbiamo fare a Natale”, dice durante la consueta diretta Fb del venerdì. E aggiunge: “In queste due ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 dicembre 2020) Continua a scendere la curva deiin. Ma soprattutto per questo e soprattutto per evitare un’ondata diconseguente all’arrivo di persone da altre regioni, il governatore Dea non indietreggiare rispetto alladel. Rivolge un appello ai cittadini, a far proprio il senso di responsabilità nelle prossime festività natalizie. E rivolge un appello soprattutto al Governo, a non cedere alle spinte demagogiche. “Lachiede provvedimenti più rigorosi, è contraria al rilassamento, all’apertura della mobilità, a tutte le manfrine a cui stiamo assistendo, comuni piccoli, comuni grandi, cosa dobbiamo fare a”, dice durante la consueta diretta Fb del venerdì. E aggiunge: “In queste due ...

