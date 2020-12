Coronavirus - Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata diventano zone gialle (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nuove ordinanze cambiano ancora i colori dello Stivale in seguito all'evolversi della crisi sanitaria e al variare dei livelli di rischio nelle Regioni italiane: da domenica 13 dicembre, Lombardia, Piemonte, Calabria e Basilicata diventeranno infatti zone gialle, con conseguente allentamento dei vincoli negli spostamenti per chi vi abita. Più liberi di muoversi. Il provvedimento è stato firmato nel pomeriggio dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo il consueto vertice tra il ministero e il Comitato tecnico-scientifico sui dati aggiornati della pandemia trasmessi dall'Istituto superiore di sanità. bene dunque ricordare cosa cambia per gli abitanti delle Regioni che da arancioni vengono "promosse" a gialle. Fatta eccezione per il coprifuoco (che scatta dalle ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nuove ordinanze cambiano ancora i colori dello Stivale in seguito all'evolversi della crisi sanitaria e al variare dei livelli di rischio nelle Regioni italiane: da domenica 13 dicembre,diventeranno infatti, con conseguente allentamento dei vincoli negli spostamenti per chi vi abita. Più liberi di muoversi. Il provvedimento è stato firmato nel pomeriggio dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo il consueto vertice tra il ministero e il Comitato tecnico-scientifico sui dati aggiornati della pandemia trasmessi dall'Istituto superiore di sanità. bene dunque ricordare cosa cambia per gli abitanti delle Regioni che da arancioni vengono "promosse" a. Fatta eccezione per il coprifuoco (che scatta dalle ...

