Conte risponde a Renzi: “Continuerò solo con fiducia intera maggioranza” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Bruxelles, 11 dic – “Continuerò finché sarà tutta la maggioranza a sostenermi“. Così Giuseppe Conte da Bruxelles risponde a Matteo Renzi, che ha minacciato di far cadere il governo se il premier non dovesse fare marcia indietro sulla cabina di regia del Recovery fund. “Ci sono delle istanze molto critiche, dobbiamo capire cosa nascondono. Voglio incontrare ogni singola delegazione delle forze di maggioranza e poi vedere tutti collegialmente per parlare chiaro”. Conte, al termine del Consiglio Ue, risponde indirettamente al leader di Italia Viva e con toni istituzionali. Ma la sostanza non cambia: “Abbiamo bisogno di una cabina di monitoraggio, altrimenti perderemmo soldi“, dice il premier in merito al Recovery fund. Il punto quindi è capire chi ci sarà, in questa cabina. Altrimenti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Bruxelles, 11 dic –finché sarà tutta la maggioranza a sostenermi“. Così Giuseppeda Bruxellesa Matteo, che ha minacciato di far cadere il governo se il premier non dovesse fare marcia indietro sulla cabina di regia del Recovery fund. “Ci sono delle istanze molto critiche, dobbiamo capire cosa nascondono. Voglio incontrare ogni singola delegazione delle forze di maggioranza e poi vedere tutti collegialmente per parlare chiaro”., al termine del Consiglio Ue,indirettamente al leader di Italia Viva e con toni istituzionali. Ma la sostanza non cambia: “Abbiamo bisogno di una cabina di monitoraggio, altrimenti perderemmo soldi“, dice il premier in merito al Recovery fund. Il punto quindi è capire chi ci sarà, in questa cabina. Altrimenti ...

