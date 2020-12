Cinisello Balsamo | 50enne muore investita dal bus

Leggi su inews24

(Di venerdì 11 dicembre 2020), tragico incidente a due passi dall’ospedale cittadino: una donna di 50 annida un bus non ce l’ha fatta Bilancio drammatico per un incidente che oggi ha visto coinvolto un bus in servizio tra Cormano e Cusano, alle porte di Milano. Per cause ancora da accertare, il mezzo nel primo pomeriggio ha L'articolo proviene da Inews.it.