Carenza e indisponibilità dei farmaci | confermata collaborazione Sifo-Aifa

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – Farmaci e dispositivi in periodo pandemico (e non): come il nostro Ssn gestisce il tema delle carenze e delle indisponibilita’? Una delle sessioni centrali della seconda giornata del Congresso Sifo (Concorrenza nel mercato fuori brevetto, carenze e indisponibilita’) ha messo a fuoco le problematiche che riguardano questi temi attraverso le voci dei farmacisti ospedalieri, dei produttori e dell’agenzia regolatoria, l’Aifa. “Sifo ha voluto dedicare una delle sue sessioni congressuali proprio al tema dell’indisponibilita’ e della carenza di farmaci- dichiara Alessandro D’Arpino, vicepresidente della Societa’- perche’ questi temi sono divenuti ancora piu’ pressanti a seguito della pandemia che ha evidenziato i limiti del sistema produttivo. Per sopperire alle carenze Sifo ha messo a disposizione, in collaborazione anche con altre societa’ scientifiche – come ad esempio Sifap – procedure per l’allestimento galenico di prodotti in certi momenti introvabili come il gel idroalcoolico ed ha contribuito a mettere a disposizione delle Istituzioni i dati in possesso dei colleghi al fine di un coordinamento per minimizzare il fenomeno. Il tutto in stretta collaborazione con Aifa”. Appunto: quando si parla di carenza e indisponibilita’ il soggetto di riferimento e’ ovviamente l’Agenzia del Farmaco-Aifa ed infatti alla sessione ha preso parte Domenico di Giorgio, Dirigente Aifa Area Ispezioni, Certificazioni, Contrasto al Crimine Farmaceutico. E’ lui a precisare quali sono le maggiori criticita’ che si riscontrano nel nostro Paese quando si parla di carenza e indisponibilita’ e quali le strategie di Aifa in questo ambito: “Il problema maggiore, e non solo in Italia, e’ la confusione tra il sintomo, ovvero la mancanza del farmaco la’ dove e’ richiesto, e le diverse ‘malattie’ cui questo puo’ essere dovuto- precisa Di Giorgio- Aifa ha investito da diversi anni nella promozione di un approccio piu’ scientifico al tema, che distingua tra problemi produttivi, distorsioni distributive, comportamenti lesivi della concorrenza nelle gare ospedaliere, e le difficolta’ operative locali di cui si e’ parlato in queste settimane, rispetto alla ‘carenza di ossigeno’, che in realta’ rimanda a problemi di organizzazione che nulla hanno a che fare con la (improbabile) assenza dal mercato di un prodotto per il quale la disponibilita’ e’ 10 volte superiore alla domanda. La costituzione del Tavolo Tecnico Indisponibilita’, nel 2016, serviva anche a rimarcare questa difficolta’: se non si identificano le diverse radici del sintomo, gli interventi, anche quando sembreranno drastici, risulteranno in pratica del tutto inefficaci – per esempio, a cosa serve bloccare l’esportazione di un farmaco del tutto assente dal mercato?”.Quale e’ dunque la strategia Aifa in questo ambito? “E’ una strategia che riprende l’esperienza fatta in precedenza per esempio nella lotta al crimine farmaceutico, contrastato attraverso iniziative di sistema, definite in tavoli di cooperazione tra le amministrazioni e gli altri attori interessati, come la Task-force nazionale antifalsificazione (Impact Italia) o la Conferenza dei servizi sulle e-pharmacies: la collaborazione trasparente e strutturata tra tutti gli stakeholders consente di definire interventi, condividere interpretazioni normative e, non meno importante, di poter parlare con una sola voce, limitando l’impatto che una comunicazione purtroppo spesso sensazionalistica e distorta ha sul fenomeno”. Sensazionalismo che in periodo COVID.19 ha fatto presa e raccolto interessi “di pancia” anche nel grande pubblico. Qual e’ stato ed e’ il ruolo di Aifa nel gestire la carenza ed eventuale indisponibilita’ di farmaci nella prima fase di emergenza? “Aifa si e’ messa a servizio della rete- precisa Di Giorgio- applicando lo stesso modello di collaborazione del Tavolo Tecnico Indisponibilita’, adattato chiaramente al momento emergenziale: l’articolo pubblicato nel sito Aifa, e sottoscritto da tutte le Regioni e dalle associazioni che hanno supportato questo sforzo – Assogenerici/Egualia, Farmindustria e Sifo (https://www.aifa.gov.it/-/la-collaborazione-tra-regioni-e-provinc e-autonome-aifa-e-aziende-farmaceutiche-contro-le-carenze-covid). Aifa ha predisposto poi una rete operativa che ha visto il coinvolgimento dei referenti delle Regioni, che raccoglieva e trasmetteva tempestivamente le esigenze del territorio, permettendo di realizzare interventi tempestivi, in particolare rispetto all’approvvigionamento degli ospedali da parte delle aziende attraverso le Regioni: Aifa ha lavorato per garantire l’interfaccia con la rete gestita da Assogenerici/Egualia e Farmindustria, ma dall’altra parte ha fatto si’ che i flussi di richieste del territorio passassero per le Regioni, valorizzando e rendendo efficace il ruolo di queste importanti strutture centrali. Questa modalita’ operativa ha permesso di razionalizzare la comunicazione ed il flusso informativo, evitando duplicazioni di attivita’ e assicurando in tempo reale la disponibilita’ di dati, e la realizzazione degli interventi conseguenti”.