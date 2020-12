Calciomercato Napoli, Mattia Zaccagni ancora nei radar azzurri (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Napoli segue con attenzione le prestazioni di Mattia Zaccagni, trequartista dell’Hellas Verona. Dopo i primi sondaggi, c’è stato un contatto diretto con l’agente del calciatore, finito anche in orbita della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Come fa sapere Rai, all’agente, Tullio Tinti, è stato riferito dell’interesse ed è venuto fuori che ci sono anche L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilsegue con attenzione le prestazioni di, trequartista dell’Hellas Verona. Dopo i primi sondaggi, c’è stato un contatto diretto con l’agente del calciatore, finito anche in orbita della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Come fa sapere Rai, all’agente, Tullio Tinti, è stato riferito dell’interesse ed è venuto fuori che ci sono anche L'articolo

SkySport : La proposta di Boateng: 'Messi al Napoli per onorare la 10 di Maradona - sportli26181512 : La proposta di Boateng: 'Messi al Napoli per onorare la 10 di Maradona': Intervenuto a ESPN, il giocatore del Monza… - sscalcionapoli1 : Zaccagni, colloquio Napoli-agente: pista gradita, spunta la valutazione economica #calciomercato - ItaSportPress : Boateng: 'Messi vada al Napoli ma senza pensare ai soldi' - - PianetaMilan : #Calciomercato #Napoli - Rinforzi a gennaio per l'obiettivo di #Gattuso -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, senti Denayer: “Non volevo lasciare Lione” CalcioMercato.it Sassuolo-Benevento LIVE alle 20.45, formazioni ufficiali: out Boga, ci sono Haraslin e Djuricic

L’undicesima giornata di Serie A si apre al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove alle 20.45 il Sassuolo riceve il Benevento. Neroverdi a secco di vittorie da due turni (ko con l’Inter e pareggio nella ...

Abruzzo: Assoturismo, Regione revochi contributo a Napoli Calcio e lo dia a addetti turismo

Pescara, 11 dic. (Labitalia) - “Siamo felici che i colleghi negozianti stiano riprendendo fiato, ma siamo molto preoccupati perché sul turismo non ci ...

L’undicesima giornata di Serie A si apre al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove alle 20.45 il Sassuolo riceve il Benevento. Neroverdi a secco di vittorie da due turni (ko con l’Inter e pareggio nella ...Pescara, 11 dic. (Labitalia) - “Siamo felici che i colleghi negozianti stiano riprendendo fiato, ma siamo molto preoccupati perché sul turismo non ci ...