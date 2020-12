Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte in giallo, l'Abruzzo arancione (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà, sulla base dei dati della Cabina di Regia, una nuova ordinanza con cui si dispone l'area arancione per la regione Abruzzo e il declassamento a zona gialla per Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. L'ordinanza entrerà in vigore domenica. Per l'Abruzzo la novità è rappresentata dal temporaneo ritorno in zona rossa dopo che il Tar ha accolto il ricorso del governo contro l'ordinanza del presidente della regione, Marco Marsilio, che aveva deciso unilateralmente il passaggio in zona arancione dal 7 dicembre. Polemico Marsilio: "Si consuma così uno di quei capolavori di burocrazia amministrativa che rende le istituzioni incomprensibili ai cittadini", ha commentato,"la pervicace azione del ... Leggi su agi (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà, sulla base dei dati della Cabina di Regia, una nuova ordinanza con cui si dispone l'areaper la regionee il declassamento a zona gialla per. L'ordinanza entrerà in vigore domenica. Per l'la novità è rappresentata dal temporaneo ritorno in zona rossa dopo che il Tar ha accolto il ricorso del governo contro l'ordinanza del presidente della regione, Marco Marsilio, che aveva deciso unilateralmente il passaggio in zonadal 7 dicembre. Polemico Marsilio: "Si consuma così uno di quei capolavori di burocrazia amministrativa che rende le istituzioni incomprensibili ai cittadini", ha commentato,"la pervicace azione del ...

SkyTG24 : Covid: Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte gialle dal 13/12. Abruzzo arancione - Corriere : Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria in zona gialla da domenica: firmata l’ordinanza - sulsitodisimone : Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte in giallo, l'Abruzzo arancione - nestquotidiano : Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte dal 13/12 zona gialla - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ++ Il ministro della Salute, Roberto #Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le regioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Basilicata Calabria Covid-19, Basilicata, Lombardia, Piemonte e Calabria verso la zona gialla. In arrivo la nuova ordinanza del Ministero della Salute Orizzonte Scuola Covid, nessun cambio di fascia per la Toscana: la Regione resta in zona arancione

La Toscana dovrà aspettare un’altra settimana. Nonostante l’Rt pari a 0,76 non c’è stato nessun cambio di zona per la nostra Regione che resta dunque in zona arancione. Il ministro della salute Speran ...

La Toscana resta arancione, niente via libera da Roma

Per altri dieci giorni almeno la Toscana resterà nella fascia che vieta gli spostamenti fra comuni Firenze, 11 dicembre 2020 - Una giornata col fiato sospeso ad aspettare notizie da Roma, notizie in g ...

La Toscana dovrà aspettare un’altra settimana. Nonostante l’Rt pari a 0,76 non c’è stato nessun cambio di zona per la nostra Regione che resta dunque in zona arancione. Il ministro della salute Speran ...Per altri dieci giorni almeno la Toscana resterà nella fascia che vieta gli spostamenti fra comuni Firenze, 11 dicembre 2020 - Una giornata col fiato sospeso ad aspettare notizie da Roma, notizie in g ...