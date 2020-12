Anticipazioni Una Vita mercoledì 16 dicembre 2020: una lettera per Mauro e Felipe (Di venerdì 11 dicembre 2020) Le Anticipazioni di Una Vita di mercoledì 16 dicembre 2020, ci mostrano un insolito colpo di scena, in quanto Felipe e Mauro ricevono una lettera, da chi sara’ indirizzata e cosa vorra’ da loro? Intanto, a casa Palacios la situazione tra Carmen e Lolita sembra appianarsi, mentre peggiora tra Antonito e Ramon. Una Vita Anticipazioni: la lettera di Cesar a Mauro e Felipe La puntata di Una Vita di mercoledì 16 dicembre 2020, vedremo che dopo il tragico risveglio di Felipe, Andrade decide di mandare una lettera a Mauro e all’avvocato nonostante lui sia ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ledi Unadi16, ci mostrano un insolito colpo di scena, in quantoricevono una, da chi sara’ indirizzata e cosa vorra’ da loro? Intanto, a casa Palacios la situazione tra Carmen e Lolita sembra appianarsi, mentre peggiora tra Antonito e Ramon. Una: ladi Cesar aLa puntata di Unadi16, vedremo che dopo il tragico risveglio di, Andrade decide di mandare unae all’avvocato nonostante lui sia ...

pomeriggio5 : RT @durso_club: Buon venerdì 5 amici ?? Prima di andare a lavoro vi ricordo l'appuntamento con la bella Carmelita e gli amici di #pomeriggio… - tangledrosess : il fatto che Ludovica e Federico si siano incontrati oggi senza che NESSUNO se lo aspettasse ennesima prova che nel… - LuccaCandG : Per chi se la fosse persa ecco la conferenza a #LuccaChaNGes in cui sono state svelate le anticipazioni del ricco p… - Vita77527688 : @Jessica26650488 Si certo. Se le anticipazioni sono giuste, a febbraio non accadrà nulla di nuovo , se non una bell… - Dorothy02223547 : Letta l’intervista dl anticipazioni di Verissimo posso dire la mia?! Eli è veramente in una “gabbia” nn sarà mai li… -