Alessandro Cattelan lascia X Factor in lacrime, l’addio in diretta: “Sta finendo un pezzo della mia vita” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Durante la puntata finale di X Factor è arrivata una notizia abbastanza inaspettata. Infatti, Alessandro Cattelan ha annunciato in diretta che questa è stata la sua ultima edizione alla conduzione del talent show e che, quindi, il prossimo anno non ci sarà. Il conduttore ha voluto salutare il suo pubblico prima di decretare il vincitore. È stato un addio molto commovente, che non ha lasciato indifferenti neanche i quattro giudici. Ma vediamo meglio cosa ha dichiarato Alessandro Cattelan in diretta. “Per me è il momento di voltare pagina”, il commovente addio di Alessandro Cattelan in diretta a X Factor Già all’inizio di quest’edizione di X Factor si era vociferato di ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 11 dicembre 2020) Durante la puntata finale di Xè arrivata una notizia abbastanza inaspettata. Infatti,ha annunciato inche questa è stata la sua ultima edizione alla conduzione del talent show e che, quindi, il prossimo anno non ci sarà. Il conduttore ha voluto salutare il suo pubblico prima di decretare il vincitore. È stato un addio molto commovente, che non hato indifferenti neanche i quattro giudici. Ma vediamo meglio cosa ha dichiaratoin. “Per me è il momento di voltare pagina”, il commovente addio diina XGià all’inizio di quest’edizione di Xsi era vociferato di ...

