Zarate-Lazio, caso ancora aperto: la Procura di Roma avvia un'inchiesta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Zarate-Lazio, caso ancora aperto.Dopo la Consob ad indagare sui pagamenti del club biancoceleste all'attaccante argentino è Procura della Repubblica di Roma che - come riportato da "La Gazzetta dello Sport" - ha acquisito da quella federale il fascicolo relativo al caso Zarate-Lazio per fare chiarezza sull'accaduto. Molteplici le ipotesi di reato, fra cui quella di evasione fiscale e false attestazioni in bilancio. Finora l'unico ascoltato è il consulente del giocatore, Luis Ruzzi, che nei mesi scorsi aveva denunciato i presunti illeciti compiuti dal presidente Lotito nel pagare il giocatore tra il 2009 e il 2013 al noto programma televisivo "Le Iene". Dichiarazioni, a seguito delle quali, sarebbe seguita una ...

