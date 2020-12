(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il rischio didal meteo..Da quando il web è entrato a far parte delle nostre vite, sapere che tempo farà oggi e ancor più domani (inteso come futuro) non è più un’impresa. Ma da quando la rete è divenuta fonte inesauribile – per di più gratuita – di informazioni meteorologiche è tutto un caos. La dura legge del “fatturato” impone scelte talvolta discutibili, spesse volte aberranti. Si legge e si sente di tutto. Siamo passati da chi sostiene l’inutilità dei modelli meteo climatici a chi invece dipinge scenari catastrofici (sempre più caldo, inverni sempre più miti e via discorrendo). Ed ora che è arrivato l’? Beh, considerando che i cosiddetti meteo appassionati traggono soddisfazione dal freddo epocale, non tarderanno ad apparire annunci su un’imminente era glaciale. E’ capitato anche a noi, mica ci tiriamo ...

EmilioGargiulo : RT @AScarfogliero: In una notte d'inverno Psiche disse a Eros: - Sei più folle di quanto pensassi. Ed Eros le rispose: - E questo è un bene… -

Ultime Notizie dalla rete : INVERNO FOLLE

Meteo Giornale

Il rischio di inverno dal meteo folle.. Da quando il web è entrato a far parte ...Da quando il web è entrato a far parte delle nostre vite, sapere che tempo farà oggi e ancor più domani (inteso come futuro) non è più un’impresa. Ma da quando la rete è divenuta fonte inesauribile – ...

Un INVERNO FOLLE, la storia si fa d'improvviso - Meteo ...

Il rischio di inverno dal meteo folle.. Da quando il web è entrato a far parte delle nostre vite, sapere che tempo farà oggi e ancor più domani (inteso come futuro) non è più un’impresa.

Meteo: PROSSIMA SETTIMANA FOLLE, dal CALDO PRIMAVERILE al ...

Dal caldo primaverile al gelo invernale Se pensavate che l'inverno fosse ormai una ... La prossima settimana potrebbe infatti risultare quasi folle sul fronte meteorologico in quanto è elevata ...

L'inverno del mondo - Ken Follett | Oscar Mondadori

L'inverno del mondo; Ken Follett L’inverno del mondo. Condividi Nel 1933 Berlino è in subbuglio. L’undicenne Carla von Ulrich, figlia di Lady Maud Fitzherbert, fatica a comprendere le tensioni che lacerano la sua famiglia nei giorni in cui Hitler inizia l’ascesa al potere.