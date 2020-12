Seconda ondata, uno dei bollettini più tragici: da 500 a 900 morti, in sole 24 ore (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ieri per la prima volta dopo settimane l'Italia era tornata sotto quota 500 morti e sperava di non vedere più i picchi dei giorni precedenti. Oggi invece dal bollettino arriva un brutale ritorno alla realtà: 16.999 contagiati su 171.586 tamponi analizzati (tasso di positività al 10%), 30.099 guariti ma soprattutto 887 decessi. Un numero che purtroppo cancella tutti gli altri: più alto di così si era visto soltanto lo scorso 3 dicembre, quando in 24 ore furono registrati 993 morti collegati al Covid, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Questi 887 decessi di oggi sono la prova che la Seconda ondata non è ancora finita e che nelle imminenti festività la prudenza dovrà essere massima. Anche perché, se il saldo delle terapia intensive è stato -29, gli ingressi del giorno sono stati 251: ciò significa che la mortalità ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ieri per la prima volta dopo settimane l'Italia era tornata sotto quota 500e sperava di non vedere più i picchi dei giorni precedenti. Oggi invece dal bollettino arriva un brutale ritorno alla realtà: 16.999 contagiati su 171.586 tamponi analizzati (tasso di positività al 10%), 30.099 guariti ma soprattutto 887 decessi. Un numero che purtroppo cancella tutti gli altri: più alto di così si era visto soltanto lo scorso 3 dicembre, quando in 24 ore furono registrati 993collegati al Covid, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Questi 887 decessi di oggi sono la prova che lanon è ancora finita e che nelle imminenti festività la prudenza dovrà essere massima. Anche perché, se il saldo delle terapia intensive è stato -29, gli ingressi del giorno sono stati 251: ciò significa che la mortalità ...

